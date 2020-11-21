Алсу блеснула перед подписчиками в шикарном наряде

Исполнительница хита «Зимний сон» сделала естественный макияж с эффектом смоки айз, а изящности и цвета губам придали коричневый нюдовый карандаш и помада. Темные яркие волосы звезды распустила и выпрямила утюжком. Певица сделала интригующее заявление. «Рада сообщить вам, что релиз моего нового альбома «Я хочу одеться в белое» назначен на декабрь! Ждём!», - отметила артистка.

Поклонники звезды порадовались тому, что она готовит для них новинку. Они адресовали ей теплые послания. «Алсу, вы каждый день моложе, чем вчера!», «Прекрасная фигура», «Идеальная», «Белое надо уметь носить. У вас это отлично получается», «Я вам желаю успеха с новым альбомом! Будьте счастливы и здоровы!», «Обожаю вас!», «Красивущая, просто отпад!», «Ураа! Чудесные новости!», «Супер платье. И вы великолепны, все как всегда! Умница!», «Как же я рада за вас», — заявили фолловеры знаменитой брюнетки.