«Икона стиля в России»: Алсу выложила фото в стильном образе

Знаменитость прошлась по улицам столицы и сделала несколько стильных кадров. Для прохладной осенней прогулки Алсу выбрала классический стиль. Она надела чёрные обтягивающие леггинсы и такого же цвета водолазку. В качестве верхней одежды певица выбрала белоснежное двубортное пальто, которое прекрасно завершило образ.

Алсу - одна из немногих звёзд, которые практически никогда не совершают модные ошибки. Знаменитую брюнетку часто называют иконой стиля, так как ее образы всегда сдержанные, красивые и эффектные.