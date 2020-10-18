«Икона стиля в России»: Алсу выложила фото в стильном образе
Знаменитость прошлась по улицам столицы и сделала несколько стильных кадров. Для прохладной осенней прогулки Алсу выбрала классический стиль. Она надела чёрные обтягивающие леггинсы и такого же цвета водолазку. В качестве верхней одежды певица выбрала белоснежное двубортное пальто, которое прекрасно завершило образ.
Алсу - одна из немногих звёзд, которые практически никогда не совершают модные ошибки. Знаменитую брюнетку часто называют иконой стиля, так как ее образы всегда сдержанные, красивые и эффектные.
Подписчики не остались равнодушными к новому кадру кумира.
«Вау, очень красиво! Ты настоящая стиляга», «Роскошно, белое пальто - элемент шика», «Белоснежка», «Какая же ты модная», «Стала ещё красивее, чем в юности. Налюбоваться не могу», «Сама элегантность», - высказались фолловеры артистки в комментариях.
Напомним, что на днях мы писали, что Алсу показала новую прическу, за которую ее раскритиковали в Сети. Как оказалось позднее, данные перемены были лишь шалостью в фотошопе. Артистка по- прежнему носит тёмный цвет волос.
А вам нравится стиль Алсу? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: @alsou_a/Instagram
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