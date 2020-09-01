Поклонники Алсу обсуждают ее редкое фото с мужем: «Ян похудел, похорошел»

«Какие красивые», «Яну идет легкая небритость», «Ян так похудел и похорошел», «Классные», «Очень красивая фотография... Приятно на вас смотреть...», «Романтичное фото», «С возрастом только хорошеете», «Вы суперпара», «Красивые и счастливые», «Выглядите-то отлично. А вот с Яном что? Не узнать его, как пацан стал», — полетели комментарии в адрес Алсу и Яна.

Алсу и Ян поженились в марте 2006 года. У них растут трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 4-летний Рафаэль. Алсу рассказывала, что ее роман с женихом был похож на сказку, а предложение руки и сердца прошло как в кино. «Я всегда знала, что создана для большой семьи. Это главное в моей жизни», — говорила Алсу.