Поклонники Алсу обсуждают ее редкое фото с мужем: «Ян похудел, похорошел»
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Алсу поделилась с подписчиками редким фото с мужем Яном Абрамовым, и снимок сразу вызвал бурные обсуждения. Супруг артистки не любит фотографироваться и мелькать в социальных сетях, но иногда его удается уговорить на совместное фото для Сети.
«Какие красивые», «Яну идет легкая небритость», «Ян так похудел и похорошел», «Классные», «Очень красивая фотография... Приятно на вас смотреть...», «Романтичное фото», «С возрастом только хорошеете», «Вы суперпара», «Красивые и счастливые», «Выглядите-то отлично. А вот с Яном что? Не узнать его, как пацан стал», — полетели комментарии в адрес Алсу и Яна.
Алсу и Ян поженились в марте 2006 года. У них растут трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 4-летний Рафаэль. Алсу рассказывала, что ее роман с женихом был похож на сказку, а предложение руки и сердца прошло как в кино. «Я всегда знала, что создана для большой семьи. Это главное в моей жизни», — говорила Алсу.
Фото и видео: Instagram Алсу, Anatoly Lomohov, Gennadii Sergeev/ Global Look press
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