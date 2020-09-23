Галкин показал красивую Пугачеву и признался в чувствах к ней, но поклонники правдивое видео не оценили

«Богиня», — прокомментировал Николай Басков. «Время не властно над этой женщиной», «Максим, спасибо, что любуетесь так своей женой. И делитесь такими счастливыми минутами жизни с нами», «Красотка какая, шикарно выглядит, такая худенькая. Как можно так в форме себя держать?», — полетели комплименты в адрес Аллы Борисовны.

Но нашлись и те, кто раскритиковал Примадонну по полной программе. «Как бы ни молодилась, выглядит на свой биологический возраст», «Странноватое видео», «Одного фото с улыбкой хватило бы, а это уже перебор», «Максим, не перебарщивай. Аллу все знают. Такие видео или фото может вызвать обратный эффект», — написали те, кому ролик не понравился.

«Люди, вы что такие злые, то старуха, кожа не такая... Естественно, она не молода, но она прекрасна для своего возраста, которого, кстати не скрывает. Дай бог вам так выглядеть, когда придет время. Максим, Алла будьте счастливы», — вступилась за Пугачеву одна из поклонниц.

Ранее максим Галкин показал супругу в яркой одежде, назвав ее своей Жар-Птицей.