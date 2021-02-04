Алиса Фрейндлих сумела победить коронавирус

Состояние актрисы Алисы Фрейндлих выровнялось — она прошла медицинское обследование, которое показало, что с коронавирусом покончено. Поражение легких после инфекции хотя и осталось, но теперь минимальное.

Ранее актрису перевели в обычную палату из реанимации и теперь ждут, когда Фрейндлих окончательно окрепнет для того, чтобы ее можно было отправить домой. Пока врачи решили, что Алисе Бруновне лучше остаться под присмотром врачей.

В реанимацию инфекционного отделения в больнице им. Соколова в Санкт-Петербурге актриса попала 25 декабря. Ее состояние было очень тяжелым, а поражение легких составляло 80%.

Ситуация усугублялась почтенным возрастом звезды, который является группой риска при этом заболевании.

За состояние актрисы переживала вся страна — за последние несколько месяцев от коронавируса скончались многие видные деятели культуры России и СССР. Среди них — театральный режиссер Роман Виктюк, актер Василий Лановой и худрук «Ералаша» Борис Грачевский. Все они находились в группе риска по коронавирусу из-за возраста.