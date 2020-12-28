Алиса Фрейндлих попала в реанимацию в Петербурге

Алиса Фрейндлих госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию одной из петербургских больниц. У актрисы подозревают коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, Алиса Бруновна находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы имени Соколова в Санкт-Петербурге уже несколько дней. Сообщается, что у нее обширное поражение легких, что может являться последствием коронавирусной инфекции. 86-летняя актриса находится в группе риска по коронавирусу.

Спектакль БДТ с участием Фрейндлих, который должен был состояться в ближайшее время, отменен.

Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, исполнительница песен; народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии Правительства России.