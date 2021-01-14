Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Бориса Грачевского не стало 14 января. О кончине режиссера и сценариста сообщил РБК председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. По его словам, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Печальную новость подтвердила ТАСС супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская.

Отметим, что Борис Грачевский заболел коронавирусом еще в конце прошлого года, и его состояние было достаточно тяжелое. 27 декабря он опубликовал в своем Instagram фотографии в кислородной маске. «А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!», — поделился с поклонниками худрук «Ералаша». Буквально на днях супруга Грачевского, находящегося в больнице, Екатерина Белоцерковская, заявила в беседе с журналистами ТАСС, что он чувствует себя лучше, его состояние стабилизировалось. К сожалению, позднее Грачевский почувствовал себя хуже, и врачам пришлось ввести его в медикаментозную кому.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1974 году он вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», был его директором и художественным руководителем. Также Грачевский известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».

У Бориса Грачевского остались девятимесячный сын Филипп от Екатерины Белоцерковской и 8-летняя дочь Василиса от экс-супруги Анны Грачевской. Также у него есть взрослые дети Максим и Ксения от первой жены Галины.