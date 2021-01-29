Стала известна причина смерти народного артиста СССР Василия Ланового

Советский и российский актер Василий Лановой скончался от последствий коронавируса на 88-м году жизни. О смерти супруга сообщила журналистам его жена, Ирина Купченко.

Лановой оказался в больнице с коронавирусом еще в начале января. Врачи диагностировали ему 5% поражение легких и поставили диагноз пневмония.

В четверг его состояние ухудшилось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату для вентиляции легких, уровень сатурации (кислорода в крови, — прим. ред.) был на критически низком уровне.

Вечером в четверг стало известно о том, что он пережил клиническую смерть. Состояние актера медики оценивали как крайне тяжелое. Несмотря на все попытки врачей спасти его, справиться с болезнью актеру не удалось.

Ночью поступила информация о том, что актер скончался.

Василий Лановой сыграл в 99 фильмах, активно работал в театре. Он широко известен своими ролями в таких фильмах, как «Офицеры», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Алые паруса», «Брежнев», «Иду на грозу» и других.