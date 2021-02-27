Алена Апина рассказала о девяти выкидышах и дочери, которую родила суррогатная мать

Исполнительница хита «Бухгалтер» недавно стала гостьей передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале Россия–1. Артистка рассказала ведущему о тяжелой судьбе. «Я девять раз теряла ребенка. Это моя личная внутренняя кухня. Я ее переживала тяжело и по-разному. Если вы видите, что у женщины нет детей, то это ужасная трагедия для нее. Это самое большое горе», — призналась звезда.

Знаменитость также призналась в том, что решение завести долгожданного ребенка при помощи суррогатной матери приняла сама. К счастью, супруг поддержал ее в этом. «Я очень хотела ребенка. Это была печальная история. Надо отдать должное Иратову, он меня поддерживал в то время и был со мной рядом. Что касается суррогатной матери, то это было моим решением и рекомендацией врача. Эту женщину, которая, кстати, родом из Саратова, помогла мне найти подруга. Страшно не было. Александр поддержал меня в этом. В то время таким способом появились дети у нескольких известных личностей, которые тщательно скрывали это. Я была одной из первых, кто не побоялся рассказать правду о рождении Ксении», — подытожила Алена.

К слову, до этого мы писали, что Валентин Юдашкин впервые рассказал о болезни. Известный модельер решился на сложный разговор. В недавнем интервью дизайнер впервые за много лет рассказал о проблемах со здоровьем.