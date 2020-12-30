Алена Апина записала утреннее видео без макияжа и рассказала о своем здоровье
Фото: www.instagram.com/neapina/
Алена Апина вышла на связь с подписчиками через два дня после того, как сделала прививку от коронавируса. Исполнительница хита про Ксюшу записала утреннее видео, показав себя в уютной домашней одежде — в белой рубашке и без макияжа. В ролике Алена сообщила, что чувствует себя отлично, лишь побаливает место, куда сделали укол.
«Вот она я, жива, здорова. Спасибо всем за огромное количество комментариев, — сказала певица и показала сертификат о вакцинации. — Единственное, мне все время хочется спать. Но кому сейчас не хочется?».
Алена Апина призналась, что ее засыпали вопросами о том, сколько ей заплатили. «Нисколько мне не платили. Я бы сама заплатила, если бы не помогли хорошие врачи. Не привели за руку. Вакцин-то пока мало, а тех, кто не хочет болеть, много. Вы же сами все видите, что происходит вокруг», — завершила она свою речь, добавив, что никого ни за что не агитирует, ведь здоровье человека — его личное дело.
«Счастья, здоровья, мира и море позитива в новом году!», «Герой», «Обожаю нашу Алену, с наступающим!», «Алена, начинайте описывать самочувствие каждые три часа, очень интересно», «Маски всех заставили носить, также и прививки всех заставят делать», «Алена, выздоравливайте, счастья вам, здоровья и огромной любви», «Доброе утро, Алена! Вы большая молодец и как артистка, и как человек! Правильно сказали: прививка дело добровольное! Вот только не понимаю людей, которые призывают не прививаться. Вы что же о себе не думаете и других за собой тащите?», «Молодец», — посыпались противоречивые комментарии.
Ранее Алена Апина поздравляла дочь Ксению с днем рождения и благодарила за каждый день вместе; хвасталась семейным образом с наследницей и собирала комплименты за молодость; показывала кадры смелой фотосессии в корсете.
Фото и видео: Instagram Алены Апиной
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