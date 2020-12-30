Алена Апина записала утреннее видео без макияжа и рассказала о своем здоровье

Алена Апина вышла на связь с подписчиками через два дня после того, как сделала прививку от коронавируса. Исполнительница хита про Ксюшу записала утреннее видео, показав себя в уютной домашней одежде — в белой рубашке и без макияжа. В ролике Алена сообщила, что чувствует себя отлично, лишь побаливает место, куда сделали укол.

«Вот она я, жива, здорова. Спасибо всем за огромное количество комментариев, — сказала певица и показала сертификат о вакцинации. — Единственное, мне все время хочется спать. Но кому сейчас не хочется?».