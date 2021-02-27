Юдашкин впервые рассказал о болезни: «Сначала был рак почки, потом обнаружились метастазы в голове»

Артист дал интервью Наталье Синдеевой в программе «Живете сегодня все» на канале «Дождь».

Он рассказал, что всегда следил за своим здоровьем и ежегодно проходил чек-ап организма в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Но в 2016 году он его пропустил. Несколько дней дизайнера беспокоили сильные боли в голове. С каждым часом они становились все сильнее. Артист принял решение и обратился за помощью в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него онкология.

Герой интервью вспомнил о первых словах, которые услышал от врача. «Тогда наш величайший академик говорит мне: «Можете сесть на стул». Он сказал так и так, посоветовал искать кого-то, ведь в голове уже были метастазы. Тогда стоял выбор — будем делать или нет. На мое счастье попался академик Давыдов со словами: «Будем делать», — вспоминал Юдашкин. «В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное», — признался модельер.

Знаменитость рассказал о том, что очень важно попасть к хорошему специалисту, который сможет грамотно определить и подобрать план лечения. «Очень важен доктор в этой истории, которому будешь доверять. Он такой теплый и такой боец: не за медали, а за науку. Ему все равно, будет Юдашкин или бабушка — если он может ей помочь, он будет это делать. Тут не нужно имен, главное дойти», — поделился Валентин.

После прохождения терапии артист тщательно следит за здоровьем и надеется только на лучшее. «Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть», — подытожил дизайнер.