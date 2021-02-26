Алена Апина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева

Борис Моисеев давно пропал из поля зрения поклонников, и это спровоцировало множество самых разных слухов о нем и о его состоянии. Близкие друзья музыканта заявляют, что он очень плох и даже с трудом разговаривает.

Об этом рассказала в эфире «Судьба человека» певица Алена Апина.

«Боря себя неважно чувствует, он болен. Нам просто остается желать ему здоровья. Жалко, что все это произошло с таким большим артистом, который дарил всем улыбки. Не могу сказать о том, что сейчас у Бориса происходит в душе. Для того чтобы с ним поговорить, надо быть очень долго рядом. Боря тяжело разговаривает, сложно понять мысли, которые он хочет выразить», — говорит певица.

Она и Моисеев являются старыми друзьями. Кроме того, их связывает нечто большее — артист является крестным Ксении, единственной дочери певицы.

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