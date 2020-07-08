«3 года прошло с этого волшебного дня»: Анастасия Овечкина показала нежные фотографии со свадьбы
«3 года прошло с этого волшебного дня! За это время столько всего произошло! Самые тяжелые моменты... и самые счастливые! Спасибо, любимый, что всегда рядом! Дальше больше. И конечно, поздравляем всех с чудесным праздником, Днем Семьи, Любви и Верности! Берегите и цените друг друга, ведь важнее семьи, нет ничего в этой жизни», — написала она.
«Безумно красивая пара», «Вы невероятно красивая семья», «Красивая, счастливая семья!!!! Пример всем», «Поздравляю с годовщиной, мои дорогие», «Смотритесь шикарно. Приятно смотреть на естественную красоту», «Самая красивая сладкая парочка», «Будьте всегда в гармонии друг с другом», «Волшебные! Будьте счастливы», — восхищаются и поздравляют поклонники.
Напомним, Анастасия Овечкина (в девичестве — Шубская) вышла замуж за Александра Овечкина в 2016 году. В браке у них родились два сына — Сережа (сейчас ему 2 года) и Илья (он появился на свет в конце мая 2020 года).
Фото и видео: Instagram/@nastyashubskaya
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