«3 года прошло с этого волшебного дня»: Анастасия Овечкина показала нежные фотографии со свадьбы

«Безумно красивая пара», «Вы невероятно красивая семья», «Красивая, счастливая семья!!!! Пример всем», «Поздравляю с годовщиной, мои дорогие», «Смотритесь шикарно. Приятно смотреть на естественную красоту», «Самая красивая сладкая парочка», «Будьте всегда в гармонии друг с другом», «Волшебные! Будьте счастливы», — восхищаются и поздравляют поклонники.

Напомним, Анастасия Овечкина (в девичестве — Шубская) вышла замуж за Александра Овечкина в 2016 году. В браке у них родились два сына — Сережа (сейчас ему 2 года) и Илья (он появился на свет в конце мая 2020 года).