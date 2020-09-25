Гагарина и Маликов на сцене, трогательный танец с мамой: Александр Овечкин отметил 35-летие в Москве

В ночь с 24 на 25 сентября в банкетном зале Orion Hall Александр Овечкин отмечал 35-летие. Праздник состоялся на неделю позже, чем день рождения хоккеиста. Но всем друзьям из-за закрытых границ было трудно собраться в одном места. Именинник поблагодарил друзей и семью, что они нашли возможность быть с ним в этот вечер. «Спасибо моей семье, что вы со мной», — сказал Овечкин.

Для юбиляра и десятков его гостей пели Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Артур Пирожков, Artic&Asti, Мот, HammAli & Navai и другие звезды. Александр Овечкин танцевал от души, а под конец вечера переобулся в удобные тапочки.