Гагарина и Маликов на сцене, трогательный танец с мамой: Александр Овечкин отметил 35-летие в Москве
Фото: www.instagram.com/dmitriy_malikov/
В ночь с 24 на 25 сентября в банкетном зале Orion Hall Александр Овечкин отмечал 35-летие. Праздник состоялся на неделю позже, чем день рождения хоккеиста. Но всем друзьям из-за закрытых границ было трудно собраться в одном места. Именинник поблагодарил друзей и семью, что они нашли возможность быть с ним в этот вечер. «Спасибо моей семье, что вы со мной», — сказал Овечкин.
Для юбиляра и десятков его гостей пели Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Артур Пирожков, Artic&Asti, Мот, HammAli & Navai и другие звезды. Александр Овечкин танцевал от души, а под конец вечера переобулся в удобные тапочки.
Красавица-жена хоккеиста Анастасия блистала в шикарном вечернем платье максимальной длины и с разрезом до бедра.
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
Поздравить друга и коллегу в Москву прилетели хоккеисты, среди них были Евгений Малкин и Илья Ковальчук. Во время их поздравления на большом экране показывали фильм с самыми яркими моментами из жизни Овечкина.
Фото: www.instagram.com/e.malkin71geno/
Под песню Дмитрия Маликова «Мама» (он аккомпанировал себе на рояле) Александр трогательно станцевал со своей мамой Татьяной Овечкиной, чем растрогал гостей до слез.
Гости гуляли до утра, не жалея сил на танцы и поздравления. Кульминацией праздника стал огромный торт в виде Кубка Стенли на вершине которого — семья из фигурок Овечкиных с детьми.
Напомним, что 2-летие старшего сына Овечкиных Сережи тоже отмечали в Москве. Семья хоккеиста живет на две страны, постоянно перемещаясь между США и Россией. На юбилей мужа Анастасия прилетела с сыновьями и собакой на частном самолете.
Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной, Евгения Малкина, Дмитрия Маликова, Анны Городжей, Starface, East News
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