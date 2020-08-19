Хоккей, большая семья и десятки гостей: Овечкины с размахом отметили 2-летие старшего сына

Старшему сыну Александра и Анастасии Овечкиных исполнилось два года. Для мальчика устроили большой праздник в ресторане: отмечали день рождения в московском ресторане в окружении десятков друзей и родственников.

Именинную вечеринку организовали в хоккейном стиле: организаторы сделали большой хоккеиста из шариков, зал украсили спортивными аттракционами и тренажерами.