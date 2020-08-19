Хоккей, большая семья и десятки гостей: Овечкины с размахом отметили 2-летие старшего сына
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
Старшему сыну Александра и Анастасии Овечкиных исполнилось два года. Для мальчика устроили большой праздник в ресторане: отмечали день рождения в московском ресторане в окружении десятков друзей и родственников.
Именинную вечеринку организовали в хоккейном стиле: организаторы сделали большой хоккеиста из шариков, зал украсили спортивными аттракционами и тренажерами.
Сын прославленного хоккеиста показал свое мастерство владения клюшкой, правда, пока легкой, пластиковой.
Александр Овечкин пропустил день рождения Сережи из-за предстоящих игр своей команды в США. Сына он поздравил по видеосвязи.
Зато счастливая молодая мать Анастасия Овечкина вовсю отдыхала и развлекалась в окружении друзей и родных.
Многочисленные родственники и друзья Овечкиных и Шубских фотографировались с именинником. В конце праздничного вечера в зале появился большой торт с фигуркой-портретом Сережи и надписью «Овечкин, 2».
Напомним, в мае Александр и Анастасия Овечкины стали родителями во второй раз, у них родился сын Илья.
Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной и Анны Городжей
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