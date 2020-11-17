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Агата Муцениеце устроила утренний шоппинг в «кислотном» теплом халате и смешной шапке с ушами

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Агата Муцениеце в нежном образе

Фото: Starface

Актриса и телеведущая показала лифтолук в необычном наряде, в котором отправилась за покупками по просьбе детей.

Агата Муцениеце подробно рассказывает поклонникам о своих буднях — рабочих и с детьми. В Instagram актрисы появилось забавное фото, где она запечатлела себя в необычном виде. Во время съемки в лифте Муцениеце позировала в теплом «кислотном» халате, в смешной шапке с розовыми ушами и в защитной маске.

«Когда дети захотели творожную запеканку на завтрак», — подписала она снимок, объяснив тем самым, что быстро выскочила из дома в том, что попалось под руку.

Фото: www.instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным, которое случилось весной во время первой волны самоизоляции, стала еще больше работать. После съемочных смен она сразу спешит домой к детям — Тимофею и Мие. Актриса признавалась, что развод после 10 лет брака дался ей непросто, но занятость и сын с дочерью помогли ей справиться с депрессией.

Напомним, что семья актеров распалась из-за пагубных привычек Павла и его рукоприкладства. Агата буквально убежала от мужа-тирана с детьми — из загородного дома в московскую квартиру. Вскоре после инцидента она подала на развод.

Прилучный долго не горевал в одиночестве: вскоре у него начался роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Агата в одном из интервью назвала ее «особью женского пола».

Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Starface

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