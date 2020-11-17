Агата Муцениеце устроила утренний шоппинг в «кислотном» теплом халате и смешной шапке с ушами

Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным, которое случилось весной во время первой волны самоизоляции, стала еще больше работать. После съемочных смен она сразу спешит домой к детям — Тимофею и Мие. Актриса признавалась, что развод после 10 лет брака дался ей непросто, но занятость и сын с дочерью помогли ей справиться с депрессией.

Напомним, что семья актеров распалась из-за пагубных привычек Павла и его рукоприкладства. Агата буквально убежала от мужа-тирана с детьми — из загородного дома в московскую квартиру. Вскоре после инцидента она подала на развод.

Прилучный долго не горевал в одиночестве: вскоре у него начался роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Агата в одном из интервью назвала ее «особью женского пола».