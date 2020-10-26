«Ярких пупсов вам в ленту»: Агата Муцениеце выложила фото детей с вокресной прогулки
Фото: www.instagram.com/agataagata/?hl=ru
Агата Муцениеце показала яркие осенние фотографии с воскресной прогулки со своими подросшими детьми — сыном Тимофеем и дочерью Мией.
Дети очень хорошо одеты и сразу выделяются на фоне осеннего пейзажа. На Мие черная куртка, которую девочка носит вместе с яркой красной шапкой и розовыми брюками.
На Тимофее — черно-желтая куртка и черная шапка.
Подписчики Агаты, которые обожают ее детей, оценили наряды своих любимцев:
«Агатушка, желаю вам больше счастья в глаза и жизнь, откройте дверь, вдруг оно уже там, просто ждёт именно вас», «Какие же они милые. Невероятно красивые. Любим вас», «Мия, чем старше тем больше на Пашу похожа», «Красивая мама и детки прелесть», «Какая прелесть когда доча похожа на красавицу маму, а сын на папу».
Ранее Муцениеце, общаясь со своей гостьей Юлией Меньшовой на своем шоу «Честный развод», которое она запустила после расставания с Прилучным, не стала отрицать, что допускает вероятность того, что они с бывшим супругом все же могут снова быть вместе.
Напомним, актер ушел от Агаты, с которой прожил вместе много лет и имеет двоих совместных детей, к актрисе Мирославе Карпович. Кроме того, у него, предположительно, были и другие любовницы.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце
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