«Ярких пупсов вам в ленту»: Агата Муцениеце выложила фото детей с вокресной прогулки

Агата Муцениеце показала яркие осенние фотографии с воскресной прогулки со своими подросшими детьми — сыном Тимофеем и дочерью Мией.

Дети очень хорошо одеты и сразу выделяются на фоне осеннего пейзажа. На Мие черная куртка, которую девочка носит вместе с яркой красной шапкой и розовыми брюками.

На Тимофее — черно-желтая куртка и черная шапка.

Подписчики Агаты, которые обожают ее детей, оценили наряды своих любимцев:

«Агатушка, желаю вам больше счастья в глаза и жизнь, откройте дверь, вдруг оно уже там, просто ждёт именно вас», «Какие же они милые. Невероятно красивые. Любим вас», «Мия, чем старше тем больше на Пашу похожа», «Красивая мама и детки прелесть», «Какая прелесть когда доча похожа на красавицу маму, а сын на папу».