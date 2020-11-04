Агата Муцениеце с «мокрой» укладкой и в вечернем макияже устроила зажигательные танцы с дочкой
Фото: Starface
Агата Муцениеце стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Актриса в сториз показала свое преображение перед съемками: стилисты подобрали для нее лаконичный total black образ из шелкового топа и брючного костюма. В тон наряду ей сделали яркий сверкающий макияж, а также гладкую «мокрую» укладку.
«Второй раз за год, это большая честь! Все в этой жизни не зря. И официально люблю всех, кто меня всегда поддерживает. То ли еще будет», — рассказала Агата о съемках.
Фото: www.instagram.com/agataagata/
«Агата, умничка, выпуск был веселый, искрометный и по-домашнему душевно-теплым. Выглядела, как всегда, шедеврально. Юмор зашкаливал», «Агата, ты так ожила... Мне кажется, те, кто тебя давно смотрят, заметили разницу... Ты такая легкая, веселая, как будто скинула тонну с плеч!», «Сидели смотрели на вас сегодня, пришли к выводу, что развод вам к лицу. В последнее время прекрасно выглядите. Красотка», — прокомментировали подписчики актрисы и телеведущей.
Из телестудии Агата Муцениеце вернулась домой, где ее ждали дети — Тимофей и Мия. И актриса, надев, удобные домашние вещи, но еще при гриме и с прической устроила зажигательные танцы с дочкой.
Многие поклонники отмечают, что после расставания с Павлом Прилучным после 10 лет брака, Агата изменилась. Сначала она страдала и не скрывала, что тяжело переживает расставание с мужем. Но, теперь несколько месяцев спустя, актриса цветет и много работает.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», а вскоре поженились. У пары родились сын Тимофей и дочь Мия. Но весной 2020-го, когда все переживали первую волну пандемии, актриса рассказала, что супруг поднял на нее руку. Во время самоизоляции, по словам Агаты, супруг много пил и не сдерживал эмоции. И ей пришлось буквально бежать с детьми из загородного дома в московскую квартиру.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Starface
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