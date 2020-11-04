Агата Муцениеце с «мокрой» укладкой и в вечернем макияже устроила зажигательные танцы с дочкой

Агата Муцениеце стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Актриса в сториз показала свое преображение перед съемками: стилисты подобрали для нее лаконичный total black образ из шелкового топа и брючного костюма. В тон наряду ей сделали яркий сверкающий макияж, а также гладкую «мокрую» укладку.

«Второй раз за год, это большая честь! Все в этой жизни не зря. И официально люблю всех, кто меня всегда поддерживает. То ли еще будет», — рассказала Агата о съемках.