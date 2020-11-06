Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце отметил день рождения с детьми

После развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце (их брак длился без малого 10 лет) они вместе растят сына и дочь. Дети часто бывают в гостях у отца. На праздничных кадрах не было заметно Мирославы Карпович, с которой у актера начался роман вскоре после расставания с женой.

Причиной разлада в семье Прилучного и Муцениеце стал алкоголизм и рукоприкладство главы семейства. Во время весенней самоизоляции семья уединилась в загородном доме, и, по словам Агаты, Павел много пил, а во время очередного скандала не сдержался и поднял на нее руку. Артистка с детьми вынуждена была отправиться в московскую квартиру.

В июне 2020-го супруги официально развелись. Агата, не скрывая эмоций и слез, рассказывала, как тяжело ей дается развод. А вскоре в прессу просочились снимки отдыха Прилучного с детьми на Черном море в компании звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович.

На артистку обрушилась волна гнева в том, что она разбила семью Павла. На днях Мирослава обратилась в соцсети к недоброжелателям, отметив, что никто не знает, что происходит в ее жизни, что ее совесть чиста и вообще мама учила ее «не брать чужого».