Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце отметил день рождения с детьми
Фото: Starface
Звезде сериала «Мажор» Павлу Прилучному исполнилось 33 года. Праздник он отметил в узком кругу — с детьми Тимофеем и Мией и парой близких друзей. В Instagram артист опубликовал кадры семейного праздника. Он показал, какой торт-пирог оказался на его столе, как дети радостно распаковывали подарки отца.
После развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце (их брак длился без малого 10 лет) они вместе растят сына и дочь. Дети часто бывают в гостях у отца. На праздничных кадрах не было заметно Мирославы Карпович, с которой у актера начался роман вскоре после расставания с женой.
Причиной разлада в семье Прилучного и Муцениеце стал алкоголизм и рукоприкладство главы семейства. Во время весенней самоизоляции семья уединилась в загородном доме, и, по словам Агаты, Павел много пил, а во время очередного скандала не сдержался и поднял на нее руку. Артистка с детьми вынуждена была отправиться в московскую квартиру.
В июне 2020-го супруги официально развелись. Агата, не скрывая эмоций и слез, рассказывала, как тяжело ей дается развод. А вскоре в прессу просочились снимки отдыха Прилучного с детьми на Черном море в компании звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович.
На артистку обрушилась волна гнева в том, что она разбила семью Павла. На днях Мирослава обратилась в соцсети к недоброжелателям, отметив, что никто не знает, что происходит в ее жизни, что ее совесть чиста и вообще мама учила ее «не брать чужого».
Фото и видео: Starface, Instagram Павла Прилучного
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