Агата Муцениеце после скандала в семье посвятила Павлу Прилучному трогательный стих: «Моему мужу, бывшему, родному»

«Стокгольмский синдром?», «Читаю и плачу», «Агата, очень талантливо», «Желаю, чтобы твое сердце быстрее исцелилось», «Помиритесь уже с Пашей и успокойтесь», «Агата, вы большая молодец. Отпустите Павла и будьте счастливы. Вы будете счастливы и любимы», «Где ж ваша гордость, женщины? Женщины, которых, которых лупят мужья.... Нет слов, только стыд за вас и жалость», — написали актрисе и телеведущей в комментариях.

В одним из своих интервью Агата заявила, что не понимает тех женщин, которые плачут на камеру и выносят свои неурядицы в семье на всеобщее обозрение. «Как это происходит? Я сижу плачу и думаю: "Где же моя камера?". Так, что ли?», — иронизировала Муцениеце. Но, когда она сама узнала, что такое душевная боль, обратилась к подписчикам за поддержкой.

Ага и Павел были женаты 9 лет, у них растут сын и дочь.