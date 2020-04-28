Агата Муцениеце после скандала в семье посвятила Павлу Прилучному трогательный стих: «Моему мужу, бывшему, родному»
Фото: Starface
В начале апреля Агата Муцениеце обвинила супруга Павла Прилучного в домашнем насилии, заявив, что он выгнал ее и детей из дома. Все это произошло после обновления о разводе пары. Агата даже после того, как приняла решение уйти от мужа, признавалась, что будет любить его всегда.
И теперь актриса посвятила почти уже бывшему мужу трогательное стихотворение, чем довела подписчиков до слез. Однако многие не поняли ее душевных метаний.
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Письмо пишу Тебе.. Моему - мужу Бывшему ... Родному - но Не моему .. Честнейшее послание Букв - признание.. Никогда - оно Прочитано Не будет! Не дойдёт, До адресата ... Почему? Да потому ... Ты - Паша Я - Агата! Границ души Друг друга Мы - нонграта! Хотя.. Если представить Что, умру Вот прям сейчас На век усну.. Я, Сразу напишу - И позвоню.. Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь. Лежу в гробу и улыбаюсь Я, Улыбаясь - каюсь.. Нам - признаюсь, Чесно! На духу Что, оступаюсь Ошибаюсь Маясь - каюсь.. Эту чепуху.. Не замечаю, честно!?! Я - не знаю!!! Как надо жить? Кому служить? Любить? Родить? Дитё - растить? Хорошей быть? Или не быть? С карьерой, что? Остановить? Я, провалила - все! Но все - не важно... Когда стоит - она Отважно Так близко, Рядышком с тобой.. Во тьме Холодная... С косой.. Быстрее... Чтоб, не опоздать Чтобы, успеть Тебе сказать Пока, я здесь Пока, могу Наперевес Всему - тому! Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему... Прости меня.. Я - подвела Прости меня ... Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слёзы отпусти.. Не злись.. Не думай, не вини.. Теперь - живи.. И Полети.. Другую душу полюби Но помни Веру - береги И не молчи.. И если хочешь? Говори!!!! Ну все.. прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои....
«Стокгольмский синдром?», «Читаю и плачу», «Агата, очень талантливо», «Желаю, чтобы твое сердце быстрее исцелилось», «Помиритесь уже с Пашей и успокойтесь», «Агата, вы большая молодец. Отпустите Павла и будьте счастливы. Вы будете счастливы и любимы», «Где ж ваша гордость, женщины? Женщины, которых, которых лупят мужья.... Нет слов, только стыд за вас и жалость», — написали актрисе и телеведущей в комментариях.
В одним из своих интервью Агата заявила, что не понимает тех женщин, которые плачут на камеру и выносят свои неурядицы в семье на всеобщее обозрение. «Как это происходит? Я сижу плачу и думаю: "Где же моя камера?". Так, что ли?», — иронизировала Муцениеце. Но, когда она сама узнала, что такое душевная боль, обратилась к подписчикам за поддержкой.
Ага и Павел были женаты 9 лет, у них растут сын и дочь.
Фото и видео: Instagram, Starface
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