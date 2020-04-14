Громкий развод Прилучного и Муцениеце: что может получить обиженная жена после раздела имущества

Агата Муцениеце, в феврале заявившая об уходе от Павла Прилучного после 9 лет брака, собирает документы для суда и развода. Когда во многих городах ввели режим самоизоляции, Павел и Агата закрылись с детьми в одном доме. У поклонников пары появилась надежда, что их отношения наладятся, ведь они и раньше сильно ругались, делали перерыв в отношениях, но потом вновь мирились.

Но об окончательном и бесповоротном расставании стало понятно, когда Агата обратилась к подписчикам и обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии и ее избиении. После актриса попросила прощения за истерику, но все встало на свои места, ведь раньше она не хотела говорить о причинах развода.