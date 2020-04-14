Громкий развод Прилучного и Муцениеце: что может получить обиженная жена после раздела имущества
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Агата Муцениеце, в феврале заявившая об уходе от Павла Прилучного после 9 лет брака, собирает документы для суда и развода. Когда во многих городах ввели режим самоизоляции, Павел и Агата закрылись с детьми в одном доме. У поклонников пары появилась надежда, что их отношения наладятся, ведь они и раньше сильно ругались, делали перерыв в отношениях, но потом вновь мирились.
Но об окончательном и бесповоротном расставании стало понятно, когда Агата обратилась к подписчикам и обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии и ее избиении. После актриса попросила прощения за истерику, но все встало на свои места, ведь раньше она не хотела говорить о причинах развода.
Бракоразводный процесс Прилучного и Муцениеце обещает быть громким: паре предстоит поделить двоих детей — Тимофея и Мию и общее имущество.
«Комсомольская правда» пообщалась со знакомой семьи актеров, которая рассказала, что Агата может после расставания остаться без всего, ведь все имущество записано на Прилучного.
«Когда они покупали недвижимость, то все оформляли на Пашу. Агата была не против и соглашалась с таким решением, — прокомментировала источник. — Она иностранка, из Риги, и для нее процесс оформления дома или квартиры в Москве гораздо сложнее. Все крупные покупки делали с помощью ипотеки, которую погашал Павел. И брал кредит он не раз».
Но тут же девушка добавила, что Прилучный не жадный, детей содержит и, скорее всего после развода оставит бывшей жене и детям квартиру, а сам будет жить в доме.
Фото: Instagram
В интервью Павел Прилучный признавался, что часто ссорится с женой из-за своего взрывного характера. «Я не могу быть сдержанным», — говорил он. Также проблемой в семье была ревность со стороны Павла, Агата должна была согласовывать с мужем буквально все — от похода в ресторан с друзьями до съемок.
Напомним, Павел и Агата познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Они поженились всего через месяц после начала их романа.
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!