Обвиненный в домашнем насилии Павел Прилучный показал, как проводит время с детьми
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Фото: Instagram Павла Прилучного
Поклонники семьи Агаты Муцениеце и Павла Прилучного были шокированы, увидев видеообращение актрисы, в котором она обвинила супруга в домашнем насилии. Тогда Агата забрала детей и переехала с ними из загородного дома в квартиру. Вероятно, супругам все же удалось наладить отношения — актер поделился несколькими видео из дома, где проводит время с детьми — 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией.
Кроме того, во время прямого эфира в Instagram Прилучный прокомментировал публичное заявление супруги: «Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте».
Напомним, в феврале Агата Муцениеце объявила о разводе с Павлом Прилучным спустя девять лет брака. Актеры познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа», а в 2011 году тайно сыграли свадьбу. Первенец пары родился в 2013 году, тремя годами позднее на свет появилась его сестра.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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