Обвиненный в домашнем насилии Павел Прилучный показал, как проводит время с детьми

Кроме того, во время прямого эфира в Instagram Прилучный прокомментировал публичное заявление супруги: «Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте».

Напомним, в феврале Агата Муцениеце объявила о разводе с Павлом Прилучным спустя девять лет брака. Актеры познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа», а в 2011 году тайно сыграли свадьбу. Первенец пары родился в 2013 году, тремя годами позднее на свет появилась его сестра.