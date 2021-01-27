76-летняя звезда «Кармелиты» Екатерина Жемчужная попала в больницу в тяжелом состоянии

76-летняя звезда фильмов «Карнавал», «Вечный зов», «Кармелита» и многих других Екатерина Жемчужная попала в больницу с вирусной пневмонией, сообщает телеграм-канал «112». Медики оценили состояние здоровья артистки как среднетяжелое.

Сначала Екатерина Жемчужная пыталась лечиться дома, но когда стала чувствовать себя хуже, согласилась, чтобы родные вызвали бригаду скорой помощи.

Екатерина Жемчужная сыграла в 26 фильмах и отдала всю жизнь московскому театру «Ромэн», там же режиссером работает ее супруг Георгий Жемчужный.

Заниматься самолечением дома после того, как заразилась коронавирусом, пыталась и 86-летняя Алиса Фрейндлих. В итоге в конце декабря актриса в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Санкт-Петербурге. Долгое время у нее не наблюдалось положительной динамики, месяц она провела в реанимации. Выздоровлению Фрейндлих мешали ее самодеятельность в лечении на ранних стадиях заболевания и пережитый цитокиновый шторм, когда иммунная система не защищает, а атакует организм.

Но накануне пришли радостные новости: Алиса Фрейндлих наконец-таки пошла на поправку и ее перевели из реанимации в обычную палату.