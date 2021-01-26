Алиса Фрейндлих пошла на поправку, ее перевели из реанимации

25 декабря 86-летняя Алиса Фрейндлих оказалась в реанимации одной из больниц Петербурга. У актрисы диагностировали коронавирус и состояние ее здоровья оценили как тяжелое. Следом за ней на больничной койке оказались дочь Варвара Владимирова и внучка Анна Тарасова. Родственницы народной артистки быстро оправились от болезни, а сама она все еще находится под наблюдением медиков.

Лечение пожилой Фрейндлих усложнялось тем, что она долгое время лечилась дома самостоятельно, а после организм перенес цитокиновый шторм, когда иммунитет борется не с вирусом, а сам с собой. Несколько дней назад медики отмечали, что прогресса в лечении пока нет. Питерским медикам помогали коллеги из столицы.

И теперь стало известно, что Алиса Фрейндлих пошла на поправку, и ее уже перевели из реанимации в лечебное отделение. «Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию», — цитирует агентство ТАСС своего собеседника.

В больнице актрису называют идеальным пациентом, она выполняет беспрекословно все назначения врача и относится дружелюбно к окружающим.