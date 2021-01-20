Стало известно, почему Фрейндлих пока не могут вылечить от коронавируса
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В конце декабря 2020 года 86-летняя Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом. Медики оценили состояние кинозвезды как тяжелое и отправили ее в реанимацию. Следом за ней на больничных койках оказались дочь, актриса Варвара Владимирова и внучка Анна.
Близких актрисы уже выписали, а сама она остается под наблюдением врачей. Состояние здоровья регулярно обсуждают светила медицины Санкт-Петербурга, но они приходят к выводу, что прогресса пока нет, сообщает «Комсомольская правда».
«Состояние остается стабильно тяжелым, какой-либо явной динамики, положительной или отрицательной, специалисты не наблюдают, — цитирует издание источник, близкий к комитету здравоохранения северной столицы. — Для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное».
Собеседник также уточнил, что теперь известно, почему не удается вылечить Фрейндлих от коронавируса. Долгое время актриса лечилась дома, что не сулит ничего хорошего. После госпитализации у пациентки начал развиваться цитокиновый шторм. Это опасное осложнение, при котором иммунная система атакует организм вместо того, чтобы его защищать. «Ситуацию также осложняют два фактора. Это многолетний стаж курения Фрейндлих, что отразилось на ее легких. И недостача веса, нужного для борьбы с болезнью. Врачи пытаются решить эти проблемы», — рассказал источник.
В больнице Алису Френдлих называют идеальным пациентом, выполняющим все рекомендации медиков.
Фото: Instagram Екатерины Ширинкиной/ Passion.ru, Kinopoisk.ru, Instagram Анны Тарасовой
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