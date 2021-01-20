Стало известно, почему Фрейндлих пока не могут вылечить от коронавируса

В конце декабря 2020 года 86-летняя Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом. Медики оценили состояние кинозвезды как тяжелое и отправили ее в реанимацию. Следом за ней на больничных койках оказались дочь, актриса Варвара Владимирова и внучка Анна.

Близких актрисы уже выписали, а сама она остается под наблюдением врачей. Состояние здоровья регулярно обсуждают светила медицины Санкт-Петербурга, но они приходят к выводу, что прогресса пока нет, сообщает «Комсомольская правда».