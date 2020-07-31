Звезду фильмов «Карнавал» и «Кармелита» госпитализировали в Москве

В Москве экстренно госпитализировали 76-летнюю Екатерину Жемчужную, сообщает Mash.

Бригаду медиков звезде фильмов «Табор уходит в небо», «Вечный зов», «Карнавал», «Кармелита» и многих других вызвали после того, как она стала жаловаться на сильные головные боли и высокое давление. Также у актрисы было постоянное головокружение. Учитывая зрелый возраст артистки, решено было ее доставить под круглосуточное наблюдением медиков.

Екатерина Жемчужная снялась в 26 фильмах, она артистка московского театра «Ромэн», там же режиссером работает ее супруг Георгий Жемчужный.