66-летнюю Любовь Успенскую раскритиковали за фото в мини: «Голова старушки, тело молодушки»

66-летняя Любовь Успенская не скрывает, что гордится тем, как выглядит. Она рассказывала, что публика встречает ее с восторгом: «значит, я им нравлюсь», — говорила она. Но в то же время у королевы душевной песни много поклонников, которые, ценя ее творчество, жестко критикуют за внешний вид.

На странице артистки в Instagram появилось фото, на которым она позирует в обтягивающем мини-платье розового цвета и в обнимку с Мариной Федункив.

«Сегодня на съемке состоялось еще одно приятное знакомство! Марина прекрасный, светлый, а самое прекрасное, что смешной человек. Сomedy woman с тобой повезло», — написала она рядом со снимком.