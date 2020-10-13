66-летнюю Любовь Успенскую раскритиковали за фото в мини: «Голова старушки, тело молодушки»
Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
66-летняя Любовь Успенская не скрывает, что гордится тем, как выглядит. Она рассказывала, что публика встречает ее с восторгом: «значит, я им нравлюсь», — говорила она. Но в то же время у королевы душевной песни много поклонников, которые, ценя ее творчество, жестко критикуют за внешний вид.
На странице артистки в Instagram появилось фото, на которым она позирует в обтягивающем мини-платье розового цвета и в обнимку с Мариной Федункив.
«Сегодня на съемке состоялось еще одно приятное знакомство! Марина прекрасный, светлый, а самое прекрасное, что смешной человек. Сomedy woman с тобой повезло», — написала она рядом со снимком.
И тут же на Успенскую обрушилась критика подписчиков, которые отметили, что стиль не соответствует возрасту, а голова — миниатюрному телу.
«Так себя переколоть и изменить! Конечно, всем женщинам, особенно актрисам и певицам надо стараться выглядеть соответствующее, но когда это перебор — это не то что некрасиво, это отвратно!», «Голова старушки, тело молодушки», «Зачем же так чудовищно фотошопить?», «Смешная — это Любовь, а Марина — веселая», «Зрелище не для слабонервных», «Жесть», — полетели комментарии в адрес Любови Успенской.
Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
Но некоторые поклонники отметили, что для своего возраста она выглядит отлично, а фигура и у нее и вовсе — огонь.
Артистка не обращает внимания на злопыхателей и не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. «Назло хейтерам наколю себе все, что только можно», — сказала как-то она. В одном из интервью Успенская призналась, что мечтает сохранить молодость и красоту до глубокой старости.
Но несмотря на все старания выглядеть на все 100, Любовь Успенская не обрела счастья в личной жизни. После 30 лет супружества она развелась с третьим мужем, обвинив его во всех несчастьях в соей жизни, в том числе и в разрыве отношений с единственной дочерью Татьяной. После Успенская и вовсе заявила, что ее брак с Александром Плаксиным был фиктивным.
А недавно артистка намекнула, что рассталась с молодым бойфрендом, и рассказала, что худеет от отсутствия любви в соей жизни.
Фото и видео: Instagram Любови Успенской
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