66-летняя Любовь Успенская показала, как выглядела в молодости и до пластики

«Это хорошо, когда есть братья и они оберегают сестру», «Любовь любовью окружена. Счастья вам домашнего тепла радости тепла в душе!», «Вы лучшая», «Как свежо вы выглядите», «Здорово, что у вас есть брат! На свете должен быть кто-то, кому от вас нужно лишь одно: чтобы вы были живы и чтобы у вас все было хорошо. И человек, которому можно доверять. Доверие — как бумага, раз помнешь — идеальным оно уже не будет, как ни ровняй. Искренне рада за вас!», «Люба, на второй фотографии вы? А можно больше ваших черно-белых, ранних фотографий?», «Люба вот здесь ты настоящая, классная, даже возраст тебе не помеха, лучше бы ты всегда оставалась такой», — последовали комментарии от подписчиков.

Ранее Любовь Успенская признавалась, что хочет сохранить красоту и молодость до 90 лет. В погоне за этим желанием артистка омолаживает лицо. Но часто поклонники обвиняют ее в том, что она уже переусердствует.

Добавим, оба брата Любови Успенской Яков и Ефим живут в Торонто. Видеться с ними получается не так часто, но зато каждая встреча становится событием. Любовь Успенская рассказывала, что в их семье есть традиция собираться на ее день рождения, когда браться устраивают для нее настоящие праздники.