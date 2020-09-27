«Помирились?» Любовь Успенская надела платье дочери и получила от нее неожиданный ответ
Фото: @uspenskayalubov_official / Instagram
На новых снимках, опубликованных на странице певицы в Instagram, Любовь Успенская позирует в облегающем платье канареечного оттенка, под которое подобрали актуальные черные ботинки на массивной подошве. К дерзкому образу певице подобрали необычную укладку — пышную слегка растрепанную косу. Под фото Любовь написала: «Надела платье дочки. А у нас, оказывается одинаковый размер. Вот ведь везение?)И генетика хороша, и платьями можно обмениваться». Снимки вызвали неоднозначную реакцию у поклонников, к которой, впрочем, артистке не привыкать. Одна обвинили 66-летнюю Успенскую в том, что она одевается и ведет себя неподобающе возрасту, другие осыпали комплиментами. Одним словом, подписчики рассорились в комментариях, а Любовь получила неожиданный ответ от дочери.
Свой комментарий оставила 30-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина. Девушка публично ответила от матери на ее странице в Instagram, написав: «Я не твоя дочь, ты МОНСТЕР». Вскоре комментарий Татьяны был удален из Сети одной из конфликтных сторон.
Фолловеры предположили, что семья помирилась и написали: «У вас очень талантливая дочь, такая же как Вы, уверена, время сгладит все бугры) СЧАСТЬЯ ВАМ», «Помирились? Или скучает?», «Не платье нужно надевать, а дочку спасать», «Как трогательно ! Мамина любовь в таких деталях», «Смешная!», «Надеюсь у вас с Танечкой все хорошо», «Хорошо выглядите. Просто красотка», «Оставайтесь всегда молодой,красивой,стройной!».
Недавно мы рассказывали, как Анна Седокова восхитила стройной фигурой в образе роковой красотки: «Я на бал». 37-летняя певица опубликовала новое фото, на котором предстала в вечернем наряде цвета алой розы.
Фото и видео: @uspenskayalubov_official / Instagram
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