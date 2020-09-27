«Помирились?» Любовь Успенская надела платье дочери и получила от нее неожиданный ответ

Свой комментарий оставила 30-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина. Девушка публично ответила от матери на ее странице в Instagram, написав: «Я не твоя дочь, ты МОНСТЕР». Вскоре комментарий Татьяны был удален из Сети одной из конфликтных сторон.

Фолловеры предположили, что семья помирилась и написали: «У вас очень талантливая дочь, такая же как Вы, уверена, время сгладит все бугры) СЧАСТЬЯ ВАМ», «Помирились? Или скучает?», «Не платье нужно надевать, а дочку спасать», «Как трогательно ! Мамина любовь в таких деталях», «Смешная!», «Надеюсь у вас с Танечкой все хорошо», «Хорошо выглядите. Просто красотка», «Оставайтесь всегда молодой,красивой,стройной!».

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