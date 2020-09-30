«Счастья не нашла и худею»: 66-летняя Любовь Успенская намекнула на неудачи в личной жизни

Ради возлюбленной Шуфутинский похудел на 30 килограммов. На это Успенская ответила: «У него Есть стимул! А я худею, потому что не нашла счастья в личной жизни», — намекнула Любовь на расставание с молодым избранником.

А ведь еще несколько месяцев назад она строила большие планы на совместную жизнь с новым мужчиной. «Он молодой, красивый, богатый», — так она описывала своего любовника.

Любовь Успенская 30 лет была замужем за Александром Плаксиным. Но недавно она призналась, что долгие годы жила без любви и в страхе. «Когда я его увидела впервые, не могла отвести глаз», — признавалась артистка в программе «Пока все дома». Но недавно заявила, что третий супруг разрушил ее жизнь и стал причиной того, что она не общается с единственной дочерью Татьяной.

«Муж избаловал ее деньгами. У Тани проблемы с психикой были всегда, она как ребенок, она не умела управляться с деньгами, ей все пользовались», — рассказывала Успенская о душевной боли.