66-летняя Ирина Понаровская впечатлила фанатов снимком без макияжа и в платье-жилете: «На вас все изящно»

«Красавица!», «Такая красивая почти без мейка», «Боже, как круто», «Ирина, вы супер», «Что ни наденете, всё так изящно, красиво, завораживает. Супер! Если человек талантлив, он действительно во всем талантлив!», — усыпали Ирину Понаровскую комплиментами в комментариях.

Многих фоллловеров певицы интересовало, когда она выпустит новые песни. Кстати, Ирина Понаровская, на много лет ушедшая с большой сцены, продолжала выступать на корпоративах и в сборных концертах, а сейчас артистка готовится к большому сольному шоу, которое пройдет в конце ноября.