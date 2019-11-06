66-летняя Ирина Понаровская впечатлила фанатов снимком без макияжа и в платье-жилете: «На вас все изящно»
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Фото: Instagram
Ирина Понаровская много лет слывет иконой стиля: каждое ее появление на публике — это выход королевы красоты и грации. И певица не перестает доказывать, что достойна такого звания.
В Instagram Ирина Понаровская опубликовала кадры из стильной фотосессии, во время которой она позировала без макияжа и в оригинальном наряде. Жилет-платье, так назвала свой look певица.
Фото: Instagram
«Красавица!», «Такая красивая почти без мейка», «Боже, как круто», «Ирина, вы супер», «Что ни наденете, всё так изящно, красиво, завораживает. Супер! Если человек талантлив, он действительно во всем талантлив!», — усыпали Ирину Понаровскую комплиментами в комментариях.
Многих фоллловеров певицы интересовало, когда она выпустит новые песни. Кстати, Ирина Понаровская, на много лет ушедшая с большой сцены, продолжала выступать на корпоративах и в сборных концертах, а сейчас артистка готовится к большому сольному шоу, которое пройдет в конце ноября.
Фото: Instagram
Видео: Ностальгия
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