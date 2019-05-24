«Королева»: поклонники обсуждают стильный образ 65-летней Ириной Понаровской

«Королевой была и есть!! Безупречна!!», «Гений красоты, изящества, культуры и души», «Как всегда несравнима, шикарна, необыкновенна!!!», «Да! Года Вам не подвластны! Вы Изумительны! Так держать!», «Как всегда, самая божественная, стильная, великолепная и роскошная!!!», «Икона стиля, ума, красоты, интеллигентности. Браво», «Эталон красоты и женственности !!!», «Я даже не знаю, какой эпитет подобрать! Вы прекрасны!», «Действительно и это правда! Искренне, без фальши! Вы, Ирина, порядочный, прекрасный, добрый человек! Один из многих в шоу бизнесе! Достойная женщина, Мастер своего дела! Искренность, гордость, уважение к коллегам, к людям! Такая женственная и тонкая натура! Вы являетесь примером ,какова должна быть женщина, леди и талантливая певица! НАСТОЯЩАЯ!!!!», — написали фолловеры.