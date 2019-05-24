«Королева»: поклонники обсуждают стильный образ 65-летней Ириной Понаровской

Звезда 80-90-х годов Ирина Понаровская всегда славилась исключительным вкусом и потрясающим стилем — многие поклонницы считали артистку едва ли не законодательницей моды. На сегодняшний день Ирина Витальевна сохраняет этот статус, постоянно восхищая публику стильными и незабываемыми образами. Так, на днях Понаровская опубликовала фотографию с закрытого мероприятия, в котором приняла участие. Поклонники засыпали 65-летнюю артистку, над которой годы не властны, восхищенными комментариями.
«Королевой была и есть!! Безупречна!!», «Гений красоты, изящества, культуры и души», «Как всегда несравнима, шикарна, необыкновенна!!!», «Да! Года Вам не подвластны! Вы Изумительны! Так держать!», «Как всегда, самая божественная, стильная, великолепная и роскошная!!!», «Икона стиля, ума, красоты, интеллигентности. Браво», «Эталон красоты и женственности !!!», «Я даже не знаю, какой эпитет подобрать! Вы прекрасны!», «Действительно и это правда! Искренне, без фальши! Вы, Ирина, порядочный, прекрасный, добрый человек! Один из многих в шоу бизнесе! Достойная женщина, Мастер своего дела! Искренность, гордость, уважение к коллегам, к людям! Такая женственная и тонкая натура! Вы являетесь примером ,какова должна быть женщина, леди и талантливая певица! НАСТОЯЩАЯ!!!!», — написали фолловеры.
Напомним, Ирина Понаровская на долгие годы пропала с радаров, однако недавно заявила о возвращении на эстраду. По словам артистки, эти десять лет она жила исключительно для себя и как ей хотелось: «Я десять лет нигде не пела и не выступала. Я выбрала себе роскошный образ жизни, потому что живу так, как хочу. Когда перестаешь быть артисткой, так мало нужно!».
Больше об Ирине Понаровской вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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