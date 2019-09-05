Поклонники обсуждают образ Ирины Понаровской в черном платье с большим бантом: «Невероятная элегантность»

Ирина Понаровская дала несколько концертов на турецких курортах. Публика приняла ее тепло и, как всегда, восторженно.
Певица после выступления опубликовала в Instagram новую фотографию в элегантном черном платье с большим бантом и поблагодарила создателей наряда.
«Какая же вы красивая», - первой сделала комплимент «татушка» Юлия Волкова.
«Ну вот как можно не восхищаться Вами! Это такая редкость в наше время.... Обожаю бесконечно», «радуйте чаще нас своим талантом», «Икона стиля! Невероятная элегантность!», «Как всегда, безупречна», «Всегда экстравагантная..шикарная.. Достойная», - присоединились к похвалам и другие подписчики Ирина Понаровской (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Каждое появление артистки на публике или новая публикация на ее странице в Instagram вызывает восторг у ее фанатов, которые, по их словам, долго ждали возвращения своей любимицы на сцену.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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