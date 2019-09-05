Поклонники обсуждают образ Ирины Понаровской в черном платье с большим бантом: «Невероятная элегантность»

«Какая же вы красивая», - первой сделала комплимент «татушка» Юлия Волкова.

«Ну вот как можно не восхищаться Вами! Это такая редкость в наше время.... Обожаю бесконечно», «радуйте чаще нас своим талантом», «Икона стиля! Невероятная элегантность!», «Как всегда, безупречна», «Всегда экстравагантная..шикарная.. Достойная», - присоединились к похвалам и другие подписчики Ирина Понаровской (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).