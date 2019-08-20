«Вот кто действительно примадонна»: 66-летняя Ирина Понаровская в роскошном платье восхитила поклонников чувством стиля

«Шикарная! Неповторимая! С безупречным вкусом», «Самая лучшая певица и самая стильная», «Вам очень идет стрижка, короткие волосы. Вы более эффектная с короткими», «Роскошная», «Божественная», «Пример для женщин!!!!», «Образ как всегда на высоте», «Сидит на троне как царица, ее наряды высший класс, ведь это Ирочка Певица смотрю и радуется глаз», «Всегда очень эффектная и с прекрасным голосом Ирина», «Вот кто действительно примадонна. Невозможно Вами не восхищаться», «Шикарная, настоящая, гордая, правильная, учитесь, "звезды"», — комментируют подписчики.