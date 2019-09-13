Оттенки розовой пудры и акцентные детали: Ирина Понаровская приобрела статус иконы стиля в Сети

«Сегодня был насыщенный и непростой день» – поделилась Понаровская в своем Instagram. Навстречу серым будням артистка вышла в строгом брючном костюме в оттенке розовой пудры. На фото она позирует в удлиненном двубортном блейзере, декорированном крупной брошью в виде цветка из фатина. Образ дополнен очками в темной оправе и серьгами-пуговицами конфетно-розового цвета.
Фолловеры оценили образ Понаровской и даже предложили ей вести уроки стиля в своем аккаунте. «Икона стиля», «Вы всегда эталон красоты – восхитительно!», «Достойный пример стиля, красоты – идеально все», «Невероятная женщина! Всегда разная и всегда красивая!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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