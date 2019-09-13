Оттенки розовой пудры и акцентные детали: Ирина Понаровская приобрела статус иконы стиля в Сети

Фолловеры оценили образ Понаровской и даже предложили ей вести уроки стиля в своем аккаунте. «Икона стиля», «Вы всегда эталон красоты – восхитительно!», «Достойный пример стиля, красоты – идеально все», «Невероятная женщина! Всегда разная и всегда красивая!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!