6-7 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Рената Литвинова представила свой фильм «Северный ветер». Поговаривают, что икона стиля сняла кино-сказку про любовь после гроба. Если вам интересно взглянуть на работу самой элегантной женщины светской тусовки и послушать саундтреки Земфиры (кстати, первые за восемь лет молчания), то скорее отправляйтесь в кинотеатр.