6-7 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Сразу несколько звездных красавиц решили сменить образ. Так, Шакира перекрасилась в розовый цвет, а дочь певицы Славы Александра решилась на экстремальные афрокудри.
Яна Рудковская показала подросшего младшего сына Арсения. По словам бизнесвумен, совсем скоро люлечка малыша будет ему маловата. А пока звезда во всю наслаждается материнством!
Рената Литвинова представила свой фильм «Северный ветер». Поговаривают, что икона стиля сняла кино-сказку про любовь после гроба. Если вам интересно взглянуть на работу самой элегантной женщины светской тусовки и послушать саундтреки Земфиры (кстати, первые за восемь лет молчания), то скорее отправляйтесь в кинотеатр.
Влад Топалов устроил для Регины Тодоренко шикарный сюрприз. Супруги искупались в бассейне из лепестков роз.
Илон Маск показал своего шестого сына. Снимок, кстати, очень трогательный и милый.
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Фото и видео: Instagram
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