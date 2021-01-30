Сын Плющенко и Рудковской прошел психиатрическую экспертизу

Летом 2020 года один из Telegram-каналов, а затем и известное издание, приписал сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше болезнь. Родители мальчика возмутились,зачем сочинять такие жестокие басни, и обратились в правоохранительные органы. История активно развивается. На данный момент, по словам продюсера, Гном Гномыч прошел психиатрическую экспертизу. Об этом она рассказала в Сети, написав эмоциональный пост.

«Неделя выдалась сложной! Допросы у следователя и в рамках уголовного дела — прохождение здоровым мальчиком судебной — психиатрической экспертизы! Могли ли мы отказаться от этого? Могли! Могли бы мы «забить» на этот желтушный «Стар-Хит»? Да, могли, но мы доведём это дело до конца и уже рады тому, что благодаря, в том числе, обращению Саши Плющенко к Президенту, приняли закон об уголовном наказании за клевету в интернете! Мы добились возбуждения уголовного дела против «Стар-хит» и в рамках уголовного дела наш ребенок прошёл все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына! Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы — у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с «автором» , как и следствие, но «автор» очень боится с нами встречаться! Так вот, в рамках судебного процесса это все равно произойдет, более того, я буду ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытый и все видели лицо этого человека! Также я надеюсь узнать заказчика этой статьи! И вывести всю эту «шайку -лейку» на чистую воду! Мы будем требовать самого строго наказания за клевету в адрес маленького мальчика — трудяги! В связи с этим параллельно с А.А. Добровинским и его командой мы будем добиваться и дальше закона, запрещающего любую публикацию о несовершеннолетних детях в интернете без разрешения их родителей ! Мы уже на финишной прямой! 9 месяцев расследований и сбора всех документов, допросов, обследований и унизительных для здорового ребёнка экспертиз. 9 месяцев борьбы за справедливость для того, чтобы наказать тех, у кого нет ни стыда, ни совести! Статью перевели на все языки мира ! Вы добились чего Вы хотели ! Нам было больно и обидно,НО как сказал один очень уважаемый человек: «Скоро отольются кошке мышкины слёзки и очень ударят по их карману»! Мы очень ждём этот день и он скоро настанет! Думаю, после этого у многих пропадёт желание сводить «счета» с родителями за счет клеветы на их детей!!!!!», — поделилась, Яна.