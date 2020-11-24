Дочь певицы Славы рассказала о пережитом насилии: «Назвал меня ничтожеством, унизил морально»

Будучи старшеклассницей, Александра Морозова больше года встречалась с парнем, с которым в итоге решила расстаться по своей инициативе. Разрыв получился тяжелым... «Мне было трудно: человек запрещал мне даже видеться с моими друзьями. А когда я однажды сказала, что хочу взять паузу в отношениях, то пришел в нетрезвом виде, разбил мой телефон и унизил морально настолько, что я сломалась морально. <...> Он мог позволить сказать лишнее в мой адрес, и, в итоге, когда я приняла решение, что пора заканчивать, он меня просто морально уничтожил. Обзывал матом, говорил, что я — ничтожество, никчемная, и что у меня ничего никогда не получится. Да и его внимания, собственно, тоже не стою», — рассказала дочь певицы «СтарХиту».

По словам Александры, она решила поделиться своим опытом с широкой общественностью для того, чтобы другие неопытные девушки не падали духом в подобных ситуациях: «Когда происходят такие вещи, по неопытности, по незнанию мы все принимаем на свой счет. Нельзя так делать. Помните, что каждый из нас — уникальный, классный человек, и ценить, и любить в первую очередь нужно себя! Никогда не прогибайтесь в отношениях».

К слову, недавно дочь певицы Славы отличилась на премии «ЖАРА Kids Awards», появившись на мероприятии в дерзком образе. Подросшая наследница знаменитой артистки решила пойти по ее стопам и теперь покоряет шоу-бизнес под псевдонимом «Мамина дочь».