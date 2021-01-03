«Группе Smash!! — 20 лет»: Лазарев и Топалов вместе ностальгируют на Бали
Фото: @vladtopalovofficial / Instagram
В своем блоге в Instagram Влад Топалов опубликовал забавное видео, в котором запечатлел себя с другом и бывшим коллегой по поп-группе Smash!! Сергеем Лазаревым.
Артисты отправились на отдых на Бали вместе. В видео-обращении к поклонникам звезды отметили, что их группе вот-вот исполнилось 20 лет. В честь этого события молодые люди даже подумывают записать совместный трек.
«С моей родной душой отдыхаем вместе впервые за лет 25...летит время, летит неумолимо. Но мы все еще умеем смеяться, любить и быть собой. Чего и вам желаем! Я тебя очень люблю, красавчик,!», — прокомментировал публикацию артист.
Поклонники певцов были рады увидеть, что их кумиры поддерживают теплые отношения после долгой ссоры.
«Как клёво, что вы отдыхаете вместе! С Новым годом! 20 лет это более, чем весомо! А если выпустите песню, это будет очень круто!», «Забабахайте уже новую песню! А лучше трио (с Региной)», «Молодцы, что через столько лет вы сохранили дружбу! smash foreve! Крутые, ждем песню», — пишут в комментариях пользователи Instagram.
Фото и видео: @vladtopalovofficial / Instagram
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