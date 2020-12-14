Шакира примерила гламурное платье-«кольчугу» и взбудоражила Сеть

В последнее время Шакира предпочитает спортивный стиль, который больше вписывается в ее новые увлечения — катание на скейтборде и серфинг. Снимок в таком дерзком образе произвел настоящий фурор в Сети: под фото фанаты оставили больше 8500 восторженных комментариев. «Богиня!», «Великолепна!», «Идеальная Шакира», «Королева красоты» — пишут в комментариях.