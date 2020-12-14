Шакира примерила гламурное платье-«кольчугу» и взбудоражила Сеть
Фото: Globallook
Шакира позирует в крошечном платье, цитирующим самые громкие тренды 2000-х. Во главе — экстремально короткая длина, блеск и нескромный вырез на спине, который оставил мало места для фантазии. Поддерживает эффектный образ «металлическая» текстура наряда, напоминающая гламурную кольчугу. Дополнил look массивный золотой браслет, «обнимающий» хрупкое запястье звезды. Завершил образ яркий мейкап с акцентом на губах и распущенные волосы с крупными локонами.
В последнее время Шакира предпочитает спортивный стиль, который больше вписывается в ее новые увлечения — катание на скейтборде и серфинг. Снимок в таком дерзком образе произвел настоящий фурор в Сети: под фото фанаты оставили больше 8500 восторженных комментариев. «Богиня!», «Великолепна!», «Идеальная Шакира», «Королева красоты» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @shakira / Globallook
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