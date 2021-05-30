58-летняя Свиридова показала честное фото с фильтрами и без

«Я предпочитаю правый. Не хочу пасть жертвой самообмана», - призналась она.

Таких же принципов придерживаются многие мировые знаменитости, та же Шэрон Стоун например, им вторят российские - Светлана Бондарчук вообще не стесняется даже неудачных снимков. Но все же на фотографиях наших соотечественниц все еще можно с завидной частотой не обнаружить пупок или заметить лишний палец. Впрочем, конечно, случаются лишние или отсутствующие конечности и у западных звезд, но со временем таких случаев становится меньше - мир движется к принятию себя и естественности.

О болезненном отношении к внешности в российском шоу-бизнесе упоминала на днях Анфиса Чехова, рассуждая о своем возможном переезде в США.

А вы «за» или «против» фильтров в Instagram?