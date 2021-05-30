58-летняя Свиридова показала честное фото с фильтрами и без
Часто, листая блоги звезд, а позже наблюдая их на фото в светских хрониках или «вживую», поклонники огорчаются. Неискренность кумира может сыграть с ним злую шутку и стать причиной разочарований, хейта и неприятных реплик в соцсетях. Однако 58-летней Алене Свиридовой подобное не грозит: она максимально честна со своей аудиторией.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alenasviridova / Instagram
В своем блоге певица часто публикует фото и видео без фильтров и макияжа, но все могло бы быть иначе, используй она соответствующие инструменты соцсетей.
«На левом снимке фото с фильтром, правом - без фильтра. На левом я выгляжу совсем юной, на правом - как есть», - продемонстрировала Алена разницу.
«Я предпочитаю правый. Не хочу пасть жертвой самообмана», - призналась она.
Таких же принципов придерживаются многие мировые знаменитости, та же Шэрон Стоун например, им вторят российские - Светлана Бондарчук вообще не стесняется даже неудачных снимков. Но все же на фотографиях наших соотечественниц все еще можно с завидной частотой не обнаружить пупок или заметить лишний палец. Впрочем, конечно, случаются лишние или отсутствующие конечности и у западных звезд, но со временем таких случаев становится меньше - мир движется к принятию себя и естественности.
О болезненном отношении к внешности в российском шоу-бизнесе упоминала на днях Анфиса Чехова, рассуждая о своем возможном переезде в США.
А вы «за» или «против» фильтров в Instagram?
Фото: @alenasviridova / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram