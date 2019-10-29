«Не люблю фотошоп»: 50-летняя Светлана Бондарчук поделилась своими неудачными фотографиями

«Фото огонь», «Это настоящая красота», «Тебе он и не нужен», «Принимать себя — прерогатива сильного (и мудрого)», «Это настоящее искусство — быть собой и смелость тоже», «Вы классная», «Вы очень красивая и настоящая», «Вы такая настоящая и позитивная! Всегда приятно на Вас смотреть», «Какие прекрасные кадры и какие прекрасные вы», — комментируют друзья и подписчики.

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