«Не люблю фотошоп»: 50-летняя Светлана Бондарчук поделилась своими неудачными фотографиями
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Светлана Бондарчук не стесняется показывать себя настоящей.
«Не люблю фотошоп. В жизни потом могут не узнать», — написала она под серей не слишком удачных, «не глянцевых» фотографий.
«Фото огонь», «Это настоящая красота», «Тебе он и не нужен», «Принимать себя — прерогатива сильного (и мудрого)», «Это настоящее искусство — быть собой и смелость тоже», «Вы классная», «Вы очень красивая и настоящая», «Вы такая настоящая и позитивная! Всегда приятно на Вас смотреть», «Какие прекрасные кадры и какие прекрасные вы», — комментируют друзья и подписчики.
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Фото и видео: instagram
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