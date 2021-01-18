Юлия Снигирь поделилась честным фото без фильтров и рассказала о своем отношении к фотошопу
Фото: www.instagram.com/yuliasnigir/
Пока другие актрисы и певицы соревнуются в количестве пластических операций и инъекций, Юлия Снигирь предпочитает натуральность. В своем блоге актриса показала честное фото без макияжа и фильтров, на которых видно все недостатки кожи артистки. Стоит отметить, что они ее совсем не портят, и естественная Юлия выглядит более интересной и уникальной, чем одинаковые женщины, стремящиеся следовать стандартам красоты.
В посте Юлия рассказала о своем отношении к фотошопу и активным манипуляциям при помощи косметики:
«Я не люблю фотошоп. А еще я не люблю плотный макияж. И даже румяна не люблю.
Мне нравится, когда кино снято красиво, но лица должны быть живые - это важно для меня.
У меня тонкая кожа, и где-то уже есть морщинки. Я очень бледная. У меня с детства синяки под глазами. Я морщу лоб.
Иногда от грима и еще из-за того, что съемки часто бывают в пыли и грязи, на лице у меня выскакивают прыщи. Но я везунчик - у меня много единомышленников в вопросе, что такое красиво, а что нет».
Поклонники активно поддержали Юлию, отметили ее смелость, свежесть и настоящую, неповторимую красоту, которой можно похвастаться далеко не каждая. Однако необычные фотосессии со сложным макияжем Юлии тоже идут. Недавно актриса появилась в по-настоящему космической съемке, после которой подписчики сравнили ее с Верой Холодной.
Фото и видео: Instagram Юлии Снигирь
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