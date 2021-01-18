passion.ru

Юлия Снигирь поделилась честным фото без фильтров и рассказала о своем отношении к фотошопу

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Юлия Снигирь

Фото: www.instagram.com/yuliasnigir/

Поклонники отметили, что актриса обладает чистой красотой, которую не нужно ничем править.

Пока другие актрисы и певицы соревнуются в количестве пластических операций и инъекций, Юлия Снигирь предпочитает натуральность. В своем блоге актриса показала честное фото без макияжа и фильтров, на которых видно все недостатки кожи артистки. Стоит отметить, что они ее совсем не портят, и естественная Юлия выглядит более интересной и уникальной, чем одинаковые женщины, стремящиеся следовать стандартам красоты.

В посте Юлия рассказала о своем отношении к фотошопу и активным манипуляциям при помощи косметики:

«Я не люблю фотошоп. А еще я не люблю плотный макияж. И даже румяна не люблю.

Мне нравится, когда кино снято красиво, но лица должны быть живые - это важно для меня.

У меня тонкая кожа, и где-то уже есть морщинки. Я очень бледная. У меня с детства синяки под глазами. Я морщу лоб.

Иногда от грима и еще из-за того, что съемки часто бывают в пыли и грязи, на лице у меня выскакивают прыщи. Но я везунчик - у меня много единомышленников в вопросе, что такое красиво, а что нет».

Поклонники активно поддержали Юлию, отметили ее смелость, свежесть и настоящую, неповторимую красоту, которой можно похвастаться далеко не каждая. Однако необычные фотосессии со сложным макияжем Юлии тоже идут. Недавно актриса появилась в по-настоящему космической съемке, после которой подписчики сравнили ее с Верой Холодной.

Фото и видео: Instagram Юлии Снигирь

Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!