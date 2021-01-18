Юлия Снигирь поделилась честным фото без фильтров и рассказала о своем отношении к фотошопу

В посте Юлия рассказала о своем отношении к фотошопу и активным манипуляциям при помощи косметики:

«Я не люблю фотошоп. А еще я не люблю плотный макияж. И даже румяна не люблю.

Мне нравится, когда кино снято красиво, но лица должны быть живые - это важно для меня.

У меня тонкая кожа, и где-то уже есть морщинки. Я очень бледная. У меня с детства синяки под глазами. Я морщу лоб.

Иногда от грима и еще из-за того, что съемки часто бывают в пыли и грязи, на лице у меня выскакивают прыщи. Но я везунчик - у меня много единомышленников в вопросе, что такое красиво, а что нет».

Поклонники активно поддержали Юлию, отметили ее смелость, свежесть и настоящую, неповторимую красоту, которой можно похвастаться далеко не каждая. Однако необычные фотосессии со сложным макияжем Юлии тоже идут. Недавно актриса появилась в по-настоящему космической съемке, после которой подписчики сравнили ее с Верой Холодной.