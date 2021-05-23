Похудевшая Анфиса Чехова намекнула на роман с иностранцем: «В России мне неуютно»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @achekhova / Instagram
Не так давно известная телеведущая Анфиса Чехова отправилась в США, где провела без сына целый месяц. Позже она сообщила: ездила в Майами на разведку, так как мечтает там жить. «Мне в России уже как-то неуютно стало. Я не чувствую себя здесь в своей тарелке», - призналась звезда в беседе с корреспондентом передачи «Ты не поверишь» на НТВ.
«Америка мне очень подходит. Все одеваются как хотят, ходят пухлые девочки, полненькие, в коротких юбках. Я даже сама себе купила платье впервые в жизни такое, и несмотря на наличие целлюлита, ходила в нем, и меня совершенно это не пугало. А в России попробуй приди на вечеринку так, сразу все напишут, в России нужно как-то чересчур хорошо выглядеть», - пояснила Анфиса Чехова.
Актрису подкупает улыбчивость американцев, их культура общения. Ей нравится купаться во внимании, получать комплименты как от женщин, так и от мужчин. «Там нехватка красивых женщин, по-настоящему. В клубе если у нас стоит мужчина и вокруг него вьются женщины, в Америке все наоборот. Просто нападают мужчины, бегут, хотят познакомиться», - вспоминает звезда.
На вопрос корреспондента о том, удалось ли самой Анфисе с кем-то познакомиться, та ответила: «Несомненно». На более конкретный вопрос, идет ли речь о курортном романе, Чехова улыбнулась: «Я не знаю, поживем - увидим».
Вполне вероятно, что Анфиса рассматривает вариант замужества. Самостоятельно жить в США и поддерживать достойный уровень жизни для сына - накладно. За месяц, проведенный в Майями, включая билеты, телезвезда потратила более миллиона рублей - учитывая, что сын ждал ее в Москве. Минимум 135 тысяч рублей в месяц стоит аренда более или менее комфортной квартиры, на более скромную жизнь телезвезда не готова.
Часть денег Анфиса Чехова планирует зарабатывать онлайн: «Держаться за российское телевидение мне не очень интересно. Цинизма стало много, фриковства - это не моя история. Плюс, возможно, я немного устала от славы. Сейчас много онлайн-историй, которые приносят большой доход. Я как раз собираюсь возобновить свой курс по похудению, плюс мне есть что говорить о похудении».
В последнее время звезда сильно постройнела, хотя подписчики ее блога то и дело ищут следы графических редакторов на снимказ звезды.
Фото: Instagram
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