Похудевшая Анфиса Чехова намекнула на роман с иностранцем: «В России мне неуютно»

«Америка мне очень подходит. Все одеваются как хотят, ходят пухлые девочки, полненькие, в коротких юбках. Я даже сама себе купила платье впервые в жизни такое, и несмотря на наличие целлюлита, ходила в нем, и меня совершенно это не пугало. А в России попробуй приди на вечеринку так, сразу все напишут, в России нужно как-то чересчур хорошо выглядеть», - пояснила Анфиса Чехова.

Актрису подкупает улыбчивость американцев, их культура общения. Ей нравится купаться во внимании, получать комплименты как от женщин, так и от мужчин. «Там нехватка красивых женщин, по-настоящему. В клубе если у нас стоит мужчина и вокруг него вьются женщины, в Америке все наоборот. Просто нападают мужчины, бегут, хотят познакомиться», - вспоминает звезда.

На вопрос корреспондента о том, удалось ли самой Анфисе с кем-то познакомиться, та ответила: «Несомненно». На более конкретный вопрос, идет ли речь о курортном романе, Чехова улыбнулась: «Я не знаю, поживем - увидим».