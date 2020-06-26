Анна Семенович показала неузнаваемое фото и нарвалась на критику: «Фотошопа слишком много!»

«Не узнать прям-таки. Столько фотошопа», «Откровенный фотошоп», «Чета фотошопа многовато!», «Это кто?», «Отфотошопили прям не узнать», «Очень сильный фотошоп. А так красотка!», «Не похожа на себя», «Прям один фотошоп, куда его столько», «Многовато фотошопа. А так симпатично», «Совсем не похожа. Зачем так. Вы и так красивая. Не надо перебарщивать», «На себя не похожи на этом фото», «Анна Семенович???», «Ну зачем так себя шопить, что не узнать, ужас», — единодушно сошлось во мнении большинство подписчиков певицы.

Но нашлись и те, кто отметил, что Анна в любом виде хороша.

Недавно Анна Семенович провела неделю в центре для похудения. Туда она отправилась после критики поклонников, обвинивших ее в том, что она набрала много лишних кило во время самоизоляции.