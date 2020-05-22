54-летняя Марина Зудина показала, какой была 35 лет назад

«Потрясающее сочетание грации и красоты», «Нежная, воздушная, невинная», «Милая девочка. Вы для нас были и остались очаровательной девочкой, Мариночка», «Куколка, красивая, нежная», «Глаз не оторвать», «Красивая девочка и шикарная женщина..... потрясающее сочетание красоты и таланта! Обожаю роли Марины все», «Просто шикарные фотографии, а вот Милолика это просто прелесть и красота по русски», «Сейчас вы самая самая, красивая. Эффектнее чем в молодости», «Красавица! И тогда, и сейчас!!! Но главное — внутренняя красота и благородство», «Какая вы красавица всегда», «Cовсем не изменились», «На 1,3,4 фото такое сходство с Павлом. Очень красивые фото и образы», «Как же доченька на вас похожа!!! Красавица такая в маму и папу конечно», «Знала бы эта девочка, какая у нее удивительная судьба», «Женщина без возраста», — обсуждают поклонники.