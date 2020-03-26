54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников бесконечными ногами на фото для глянца
«Двойственное ощущение реальности... ощущение границ...цветовой диапазон восприятия окружающего мира сужается...А как у вас?... Пишите! Надо как- то преодолевать все эти новые ощущения», — написала она.
«Маринааа, сногшибательна», «Что ноги, что взгляд», «Вот это ноги», «Ноги, уходящие в бесконечность», «Эти ноги сведут с ума любого человека!!! Вы такая изящная и грациозная... Великолепное фото», «Какое "хрустальное" фото», «Красота ног бесподобна, что не отменяет КРАСОТУ ДУШИ», «Как же фантастически прекрасно вы выглядите. Невозможно не восторгаться», «Ну это просто убийственный образ! В хорошем смысле конечно. Нет слов. Восхищение», «Фото шикарнейшее», — восхищаются подписчики.
Фото: EastNews, Instagram
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