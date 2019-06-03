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Марина Зудина, Павел Табаков, Екатерина и Александр Стриженовы на премьере оперы «Отелло» Андрея Кончаловского

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Зудина и Павел Табаков

Фото: Пресс-служба
Премьерные показы знаменитой оперы Верди «Отелло» в новой постановке режиссера Андрея Кончаловского состоялись в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в рамках XIX-го Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

Оценить новое прочтение произведения мирового искусства пришли Марина Зудина, Павел Табаков, Екатерина и Александр Стриженовы, Михаил Швыдкой, Зельфира Трегулова, Андрей Малахов, Михаил Куснирович и другие.

За сложнейшую оперу Джузеппе Верди по одной из лучших трагедий Шекспира взялся Андрей Кончаловский. «Сложность в том, что визуальный ряд в опере не обязательно должен соответствовать зрительному видению Верди. Тут возможен шок, но только такого рода, что не разрушал бы музыкального прочтения великим композитором великой драматургии. Мое дело — не помешать музыке, ради которой это искусство и существует, тем более, когда ставишь оперу гениального композитора. <...> Современность не в том, чтобы одеть всех в современные костюмы, а в том, чтобы зрители плакали, смеялись, наслаждались красотой, заложенной в произведении гениального композитора», — рассказал режиссер.

Фото: Пресс-служба

За сценографию «Отелло» отвечает британский художник Мэтт Дили, арт-директор церемонии открытия ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне. В постановке были заняты ведущие артисты театра Станиславского и Немировича-Данченко, среди которых оперная дива Хибла Герзмава, неоднократная участница фестиваля «Черешневый лес». «Очень люблю это произведение Верди, и партия Дездемоны особенно дорога мне. Я пела ее на многих сценах мира — в Нью-Йорке, Париже, Дрездене, но исполнить ее на сцене родного театра Станиславского и Немировича-Данченко вдвойне приятно и трепетно. Работать с гениальным режиссером Андреем Кончаловским – это счастье!», — призналась Герзмава.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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