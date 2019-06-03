Марина Зудина, Павел Табаков, Екатерина и Александр Стриженовы на премьере оперы «Отелло» Андрея Кончаловского

Оценить новое прочтение произведения мирового искусства пришли Марина Зудина, Павел Табаков, Екатерина и Александр Стриженовы, Михаил Швыдкой, Зельфира Трегулова, Андрей Малахов, Михаил Куснирович и другие.

За сложнейшую оперу Джузеппе Верди по одной из лучших трагедий Шекспира взялся Андрей Кончаловский. «Сложность в том, что визуальный ряд в опере не обязательно должен соответствовать зрительному видению Верди. Тут возможен шок, но только такого рода, что не разрушал бы музыкального прочтения великим композитором великой драматургии. Мое дело — не помешать музыке, ради которой это искусство и существует, тем более, когда ставишь оперу гениального композитора. <...> Современность не в том, чтобы одеть всех в современные костюмы, а в том, чтобы зрители плакали, смеялись, наслаждались красотой, заложенной в произведении гениального композитора», — рассказал режиссер.