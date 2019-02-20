Зудина с детьми, Муцениеце с Прилучным и другие знаменитости на премьере исторической драмы «Тобол»

Вечером 19 февраля в одном из московских кинотеатров состоялась премьера исторической эпопеи «Тобол», снятой по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Гостей премьеры встречали барабанщики и факелоносцы, одетые в форму петровской эпохи. Они же перед началом показа торжественно проводили на сцену звезд проекта — Дмитрия Назарова, Александра Лазарева, Екатерину Гусеву, Илью Маланина и других, — которые представили свою новую работу публике.

Особое внимание к себе привлек молодой актер Павел Табаков, также снявшийся в фильме. В качестве спутниц он привел с собой маму Марину Зудину и подросшую младшую сестру, 12-летнюю Машу.

Не менее любопытные взгляды приковали к себе супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Несмотря на недавний скандал с вызовом полиции в их загородный дом и слухи о домашнем насилии, пара счастливо улыбалась и позировала фотографам в обнимку.