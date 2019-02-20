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Зудина с детьми, Муцениеце с Прилучным и другие знаменитости на премьере исторической драмы «Тобол»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Табаков, Марина Зудина и Мария Табакова

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Накануне в одном из московских кинотеатров состоялась масштабная премьера новой драмы «Тобол».

Вечером 19 февраля в одном из московских кинотеатров состоялась премьера исторической эпопеи «Тобол», снятой по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Гостей премьеры встречали барабанщики и факелоносцы, одетые в форму петровской эпохи. Они же перед началом показа торжественно проводили на сцену звезд проекта — Дмитрия Назарова, Александра Лазарева, Екатерину Гусеву, Илью Маланина и других, — которые представили свою новую работу публике.

Особое внимание к себе привлек молодой актер Павел Табаков, также снявшийся в фильме. В качестве спутниц он привел с собой маму Марину Зудину и подросшую младшую сестру, 12-летнюю Машу.

Не менее любопытные взгляды приковали к себе супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Несмотря на недавний скандал с вызовом полиции в их загородный дом и слухи о домашнем насилии, пара счастливо улыбалась и позировала фотографам в обнимку.

Первыми зрителями фильма, помимо вышеперечисленных звезд, стали Сергей Иванов, Анатолий Карпов, Светлана Немоляева, Павел Деревянко, Дарья Мороз, Мария Лемешева, Полина Лазарева, Елена Валюшкина и другие.

По сюжету картины молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, и помощи ждать неоткуда.

«Тобол» выходит на экраны уже 21 февраля. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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