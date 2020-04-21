«Как девчонка»: Марина Зудина очаровала поклонников роскошной зоной декольте и стройной фигурой
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress
Находясь на самоизоляции, многие знаменитости и не только перебирают архивы. Актриса Марина Зудина не стала исключением. Вдова Олега Табакова опубликовала в блоге серию фотографий, сделанных фотографом Сергеем Ли.
«Марина, ну как девчонка! Ноги, грудь, лицо, улыбка!!!!! Звонкая вы такая на этом фото», «Как девочка, лет 20, очаровательная», «Вы такая маленькая, маленькая красивая дюймовочка», «Вы шикарная», — комментируют восхищенные подписчики.
Доподлинно неизвестно, когда именно были сделаны снимки. Однако, судя по тому, насколько хорошо удалось актрисе сохранить молодость и красоту и по сей день, съемка могла проходить когда угодно.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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