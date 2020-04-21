«Как девчонка»: Марина Зудина очаровала поклонников роскошной зоной декольте и стройной фигурой

«Марина, ну как девчонка! Ноги, грудь, лицо, улыбка!!!!! Звонкая вы такая на этом фото», «Как девочка, лет 20, очаровательная», «Вы такая маленькая, маленькая красивая дюймовочка», «Вы шикарная», — комментируют восхищенные подписчики.

Доподлинно неизвестно, когда именно были сделаны снимки. Однако, судя по тому, насколько хорошо удалось актрисе сохранить молодость и красоту и по сей день, съемка могла проходить когда угодно.